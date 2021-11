Montpellier Domaine départemental Pierresvives Hérault, Montpellier Spectacle Flamenco Domaine départemental Pierresvives Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Spectacle Flamenco Domaine départemental Pierresvives, 22 janvier 2022, Montpellier. Spectacle Flamenco

Domaine départemental Pierresvives, le samedi 22 janvier 2022 à 21:15

La Cie MiraCielo présente Connexion Sevilla, un spectacle de danse accompagné en direct d’un guitariste et d’un chanteur. Pour fêter l’amour ! La Cie MiraCielo présente Connexion Sevilla, un spectacle de danse, accompagné d’un guitariste et d’un chanteur Domaine départemental Pierresvives 907 rue du professeur blayac 34080 Montpellier Montpellier Mosson Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T21:15:00 2022-01-22T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Domaine départemental Pierresvives Adresse 907 rue du professeur blayac 34080 Montpellier Ville Montpellier lieuville Domaine départemental Pierresvives Montpellier