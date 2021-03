Spectacle Fit Kids Moëlan, 5 juin 2021-5 juin 2021, Moëlan-sur-Mer.

Spectacle Fit Kids Moëlan 2021-06-05 20:00:00 – 2021-06-05 21:15:00 Rue de Pont-Ar-Laer L’Ellipse

Moëlan-sur-Mer 29350

Évènement très attendu par les enfants, âgés de 4 à 15 ans, impatients de montrer leurs chorégraphies qu’ils ont travaillé durant cette saison.

Le Fit Kids, sport ludique et dynamique, permet aux enfants de développer endurance, coordination, souplesse et agilité, sur des musiques multigénérationnelles et rythmées.

Les Fit Mam’s (mamans) seront également présentes, espérant qu’elles remportent un aussi gros succès qu’à leur dernière représentation.

Bonne humeur, dynamisme, musiques, couleurs, enthousiasme et sourires seront au rendez-vous pour vous permettre de passer un super moment !

fitkidsmoelan@yahoo.com

Évènement très attendu par les enfants, âgés de 4 à 15 ans, impatients de montrer leurs chorégraphies qu’ils ont travaillé durant cette saison.

Le Fit Kids, sport ludique et dynamique, permet aux enfants de développer endurance, coordination, souplesse et agilité, sur des musiques multigénérationnelles et rythmées.

Les Fit Mam’s (mamans) seront également présentes, espérant qu’elles remportent un aussi gros succès qu’à leur dernière représentation.

Bonne humeur, dynamisme, musiques, couleurs, enthousiasme et sourires seront au rendez-vous pour vous permettre de passer un super moment !