Spectacle : Finn MC Cool – Légendes d’Eire Mourenx, 11 mars 2022, Mourenx.

Spectacle : Finn MC Cool – Légendes d’Eire Salle de spectacle 23 place des Pyrénées Mourenx

2022-03-11 – 2022-03-11 Salle de spectacle 23 place des Pyrénées

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

5 EUR En coréalisation avec l’OARA.

Par Agnès et Joseph Doherty

A l’occasion de la Saint Patrick, partez à la découverte de l’Irlande magique : les paysages verdoyants regorgent d’une fabuleuse mythologie de géants, de leprechauns ou de lutins malicieux qui vous seront racontés en compte et en musique traditionnelle, au son de la contrebasse, du fiddle et de la mandoline. Le légendaire Finn Mc Cool, le barde Turlough O’Carolan et les fées n’auront plus de secrets pour les curieux…

+33 5 59 60 73 03

Salle de spectacle 23 place des Pyrénées Mourenx

