On dirait deux personnages extraits de La guerre des boutons brutalement propulsés à l’âge adulte. Chacun à sa batterie, ils se chamaillent. C’est à celui qui tapera le plus vite, de la manière la plus acrobatique ou la plus virtuose, avec les baguettes les plus improbables : un batteur à oeufs, un sabre laser, des nunchakus…Le duo hilarant de clowns musiciens déroule une playlist parfaitement maîtrisée à l’électisme surprenant : Queen, Rolling Stones, Led Zeppelin, Daft Punk…Les Fills Monkey mixent énergie, humour, facéties et poésie, pour nous transporter, petits et grands, dans un monde suspendu entre ciel et terre, entre passé acoustique et futur numérique. Prenez pace, respirez…on y est ! We will drum you.

