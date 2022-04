SPECTACLE – FILLE Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

SPECTACLE – FILLE Metz, 1 juin 2022, Metz. SPECTACLE – FILLE boulevard d’Alsace BAM Metz

2022-06-01 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-01 boulevard d’Alsace BAM

Metz Moselle Inspirée par l’ouvrage de Rahel Hutmacher, Delphine Berthod donne naissance à Fille, habité par la figure de l’enfant et de la femme en devenir, n’appartenant à personne ; pas même à ses génitrices. Cette insoumission, cette liberté sont au milieu de ce spectacle où évolue une figure mouvante, au cœur de la nature, suspendue à un arbre comme à l’axe du monde. Entre ombres et lumières, entre la voix, la poésie, les mots du conte et des sonorités tendres et sauvages, c’est l’ébauche d’un être qui est donnée à voir, un être à la recherche de l’accomplissement de soi plutôt que du respect de la norme. boulevard d’Alsace BAM Metz

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse boulevard d'Alsace BAM Ville Metz lieuville boulevard d'Alsace BAM Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

SPECTACLE – FILLE Metz 2022-06-01 was last modified: by SPECTACLE – FILLE Metz Metz 1 juin 2022 Metz Moselle

Metz Moselle