Spectacle « Fil d’or, Fil d’argent » Musée d’Art sacré, 19 septembre 2021, Saint-Mihiel.

le dimanche 19 septembre à Musée d’Art sacré

### Découvrez les contes tissés brodés mêlés de sacré et de beauté dans le cadre de l’exposition « De Soie et d’Or ». Depuis l’aube des temps, la symbolique du tissage, du filage est fortement liée à la parole. Partout, les mythes parlent du fil, des fileuses et de leurs accessoires : quenouille, fuseau, aiguilles… Dans un va-et-vient permanent, si les sons se tissent entre eux pour donner le sens, les fils, eux, s’entrecroisent pour former le tissu. C’est ainsi que le tissu peut devenir verbe, et le verbe se faire tissu. « Que mes contes soient beaux et se déroulent comme un long fil ».

Gratuit. Entrée libre.

Musée d’Art sacré 1 rue du Palais de Justice, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00