Spectacle ” Fièvre de cheval ” Chaponost Chaponost Catégories d’évènement: Chaponost

Rhône

Spectacle ” Fièvre de cheval ” Chaponost, 25 mars 2022, Chaponost. Spectacle ” Fièvre de cheval ” Chaponost

2022-03-25 – 2022-03-25

Chaponost Rhône La compagnie Demeure en scène présente son spectacle Fièvre de cheval. L’auteur de la pièce, Christian Watremez sera présent pour rencontrer les spectateurs avant le spectacle. mediatheque@mairie-chaponost.fr +33 4 78 45 17 99 http://mediathequechaponost.fr/ Chaponost

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Chaponost, Rhône Autres Lieu Chaponost Adresse Ville Chaponost lieuville Chaponost Departement Rhône

Chaponost Chaponost Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaponost/

Spectacle ” Fièvre de cheval ” Chaponost 2022-03-25 was last modified: by Spectacle ” Fièvre de cheval ” Chaponost Chaponost 25 mars 2022 Chaponost rhône

Chaponost Rhône