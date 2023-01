Spectacle : Ficelle Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Nièvre 6 6 EUR Spectacle de marionnettes « Ficelle » de la Compagnie Le Mouton carré à 10h30 à La Maison à NEVERS.

A partir de 3 ans.

Un marionnettiste et un musicien accompagnent un être fait de fils tissés. Petit bijou visuel et musical !

Tarifs : 6€ à 9€.

Infos au 03.86.93.09.09 infos@maisonculture.fr +33 3 86 93 09 09 https://maisonculture.fr/ La Maison Boulevard Pierre de Coubertin Nevers

