Spectacle « Feu la Mère de Madame » Salle Jacques Brel, 22 janvier 2022, Lalinde.

Spectacle « Feu la Mère de Madame »

Salle Jacques Brel, le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Théâtre tout public (à partir de 7 ans) en trifrontal / Durée 1H Mise en scène : Frédéric Klein Avec Sophie Vaslot/ Frédéric Klein/ Virginie Vitti/ Jean-Luc Billat Une folie débarrassée de tout appareil réaliste. Un Feydeau revisité, ultra rythmé, fidèle à la plume décapante de son auteur et au travail inattendu de la Cie. Pas d’amant dans le placard pour cet irresistible Feydeau de la dernière période mais 4 personnages hauts en couleurs qui se croisent et s’entrecroisent dans un ballet réglé comme une horloge suisse. Retournements de situation et quiproquos se succèdent dans un feu d’artifice rocambolesque. Feydeau permet, permettons-nous pour la plus grande jubilation du spectateur. (Hommage aussi : 2021, 100 ans de la mort de Feydeau).

Pass-sanitaire et port du masque obligatoires

Théâtre vivant – pièce de Feydeau par la Cie Bois et Charbon

Salle Jacques Brel 15 Avenue du Général Leclerc 24150 Lalinde Lalinde Dordogne



