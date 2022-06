SPECTACLE + FEU D’ARTIFICE Renazé Renazé Catégories d’évènement: Mayenne

Renazé

SPECTACLE + FEU D’ARTIFICE Renazé, 13 juillet 2022, Renazé. SPECTACLE + FEU D’ARTIFICE

Place de l’Europe Renazé Mayenne

2022-07-13 – 2022-07-13 Renazé

Mayenne Renazé A l’occasion de la fête nationale, la mairie de Renazé organise une soirée festive en deux temps :

– De 19h30 à 22h, place de l’Europe : repas et spectacle cabaret avec la cie « Cri-o-lane circus »

– A 23h15, feu d’artifice tiré au parc du Fresne A l’occasion du 14 juillet, la mairie de Renazé organise une soirée festive avec spectacle suivi d’un feu d’artifice. contact@mairie-renaze.fr +33 2 43 06 40 14 https://renaze53.fr/ A l’occasion de la fête nationale, la mairie de Renazé organise une soirée festive en deux temps :

– De 19h30 à 22h, place de l’Europe : repas et spectacle cabaret avec la cie « Cri-o-lane circus »

– A 23h15, feu d’artifice tiré au parc du Fresne Renazé

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Renazé Other Lieu Renazé Adresse Place de l'Europe Renazé Mayenne Ville Renazé lieuville Renazé Departement Mayenne

Renazé Renazé Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/renaze/

SPECTACLE + FEU D’ARTIFICE Renazé 2022-07-13 was last modified: by SPECTACLE + FEU D’ARTIFICE Renazé Renazé 13 juillet 2022 Place de l'Europe Renazé Mayenne

Renazé Mayenne