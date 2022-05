Spectacle Feu d’artifice et Bal Champêtre avec l’Orchestre D.Sinclair Nevoy Nevoy Catégories d’évènement: 45500

Spectacle Feu d'artifice et Bal Champêtre avec l'Orchestre D.Sinclair Nevoy

2022-06-18 19:00:00

Nevoy 45500 Nevoy 12 EUR Le spectacle Feu d’artifice et Bal Champêtre avec l’Orchestre D.Sinclair orgalisé par Comité des Fêtes Nevoy le samedi 18 juin 2022 à l’étang de Nenoy à partir de 19h. (Repas sur place, repas adulte : 12€, repas enfant : 8€, sans boisson) Réservation avant 10 juin au 06 40 66 47 30. Spectacle Feu d’artifice et Bal Champêtre avec l’Orchestre D.Sinclair +33 6 40 66 47 30 Le spectacle Feu d’artifice et Bal Champêtre avec l’Orchestre D.Sinclair orgalisé par Comité des Fêtes Nevoy le samedi 18 juin 2022 à l’étang de Nenoy à partir de 19h. (Repas sur place, repas adulte : 12€, repas enfant : 8€, sans boisson) Réservation avant 10 juin au 06 40 66 47 30. Comité des Fêtes Nevoy

