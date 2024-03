Spectacle Fête du Printemps Jardin des Plantes Rouen Rouen, mercredi 20 mars 2024.

Spectacle Fête du Printemps Jardin des Plantes Rouen Rouen Seine-Maritime

Drache nationale Compagnie Scratch

Drache nationale nom populaire donné à la forte pluie qui s’abat parfois sur la Belgique le jour de la fête nationale.

Dans ce spectacle, Tom, Gaëlle et Denis se réunissent autour d’une question essentielle à leurs yeux comment positiver quand c’est la merde ? Ils tenteront d’y répondre avec des balles, des massues blanches, des K-Way, de la pluie, une reine déchue, un slow à une première boum, la mort d’un meilleur ami, des rêves ratés, des petites victoires, la liste des plans les plus foireux du monde et surtout de la jonglerie. L’occasion de partager un moment ensemble car au final

c’est peut-être simplement là que se trouve l’antidote aux malheurs de la vie ?

Tout public à partir de 8 ans

Durée 55 minutes

Jardin des Plantes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 15:00:00

fin : 2024-03-20

Jardin des Plantes Rouen 114T Avenue des Martyrs de la Résistance

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

