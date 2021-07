Die Die Die, Drôme Spectacle – Festival Partir en Livre – L’autre Promenade de Kiki Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Spectacle – Festival Partir en Livre – L’autre Promenade de Kiki Die, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Die. Spectacle – Festival Partir en Livre – L’autre Promenade de Kiki 2021-07-16 – 2021-07-16 Médiathèque Départementale Diois-Vercors 2, Avenue de la Division du Texas

Die Drôme Die Viens vivre les péripéties de Julien et de Kiki, son drôle de chien ! Un spectacle à rebondissement où se mêlent papiers découpés et dessins faits en direct ainsi que rires et surprises. mddv-die@ladrome.fr +33 4 75 22 22 32 dernière mise à jour : 2021-07-03 par

