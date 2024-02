Spectacle Femmes Phénoménales Journée de la Femme Place Yan du gouf Moliets-et-Maa, samedi 2 mars 2024.

Spectacle Femmes Phénoménales Journée de la Femme Place Yan du gouf Moliets-et-Maa Landes

Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs ! À travers des contes, légendes et récits de vie, Sylvaine vous invite à rencontrer des femmes inspirantes

Ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs ! À travers des contes, légendes et récits de vie, Sylvaine vous invite à rencontrer des femmes inspirantes médecin, princesse, rappeuse ou encore femme à barbe, des histoires pour découvrir d’incroyables destins.

Laissez-vous guider par la musique des mots et partez pour un fabuleux voyage plein de sagesse, de fantaisie et d’espoir !

Un moment d’émerveillement à partager. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:30:00

fin : 2024-03-02 18:00:00

Place Yan du gouf Médiathèque-ludothèque L’Écume des jours

Moliets-et-Maa 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque.direction@capbreton.fr

L’événement Spectacle Femmes Phénoménales Journée de la Femme Moliets-et-Maa a été mis à jour le 2024-02-14 par OTI LAS