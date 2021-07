Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Spectacle « Femmes de marins, compagnes de pêche » Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Spectacle « Femmes de marins, compagnes de pêche » Fécamp, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Fécamp. Spectacle « Femmes de marins, compagnes de pêche » 2021-07-04 21:00:00 – 2021-07-04

Fécamp Seine-Maritime Une déambulation des quais à la chapelle de Fécamp pour écouter les paroles des femmes de marins terre-neuvas collectées à Fécamp. Un spectacle d’émotion qui conte l’enfance et la vie de femme de celles qui restent à quai .

A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire auprès du Service Archives Patrimoine par tél ou sur Internet.

Tarifs : 5 €, 3 € et gratuit – de 18 ans. Une déambulation des quais à la chapelle de Fécamp pour écouter les paroles des femmes de marins terre-neuvas collectées à Fécamp. Un spectacle d’émotion qui conte l’enfance et la vie de femme de celles qui restent à quai .

A partir de 12 ans… Une déambulation des quais à la chapelle de Fécamp pour écouter les paroles des femmes de marins terre-neuvas collectées à Fécamp. Un spectacle d’émotion qui conte l’enfance et la vie de femme de celles qui restent à quai .

A partir de 12 ans.

Réservation obligatoire auprès du Service Archives Patrimoine par tél ou sur Internet.

Tarifs : 5 €, 3 € et gratuit – de 18 ans. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Fécamp Adresse Ville Fécamp lieuville 49.76405#0.37444