Spectacle féérique par la Cie des Quidams MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine Catégories d’évènement: Alise-Sainte-Reine

Côte-d'Or

Spectacle féérique par la Cie des Quidams MuséoParc Alésia, 14 mai 2022, Alise-Sainte-Reine. Spectacle féérique par la Cie des Quidams

MuséoParc Alésia, le samedi 14 mai à 19:30

À la tombée de la nuit, la Cie des Quidams vous propose un spectacle poétique et féérique avec des chevaux sculptés dans des matériaux gonflables et animés par des marionnettistes audacieux. À ne pas manquer ! Restauration possible en soirée À la tombée de la nuit, la Cie des Quidams vous propose un spectacle poétique et féérique avec des chevaux sculptés dans des matériaux gonflables et animés par des marionnettistes audacieux. MuséoParc Alésia 21150 Alise-Sainte-Reine Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Alise-Sainte-Reine, Côte-d'Or Autres Lieu MuséoParc Alésia Adresse 21150 Alise-Sainte-Reine Ville Alise-Sainte-Reine lieuville MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine Departement Côte-d'Or

MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alise-sainte-reine/

Spectacle féérique par la Cie des Quidams MuséoParc Alésia 2022-05-14 was last modified: by Spectacle féérique par la Cie des Quidams MuséoParc Alésia MuséoParc Alésia 14 mai 2022 Alise-Sainte-Reine MuséoParc Alésia Alise-Sainte-Reine

Alise-Sainte-Reine Côte-d'Or