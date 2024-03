Spectacle : féérie Musée des beaux-arts et de la Dentelle Alençon, samedi 18 mai 2024.

Spectacle : féérie En résonnance avec l’exposition temporaire Tordre la lumière, présentant les œuvres sculptées, colorées et lumineuses d’Isabelle Senly, le musée invite la compagnie « Luminescence » pour le spectacle F… Samedi 18 mai, 22h00, 23h00 Musée des beaux-arts et de la Dentelle Durée 30 min.

En résonnance avec l’exposition temporaire Tordre la lumière, présentant les œuvres sculptées, colorées et lumineuses d’Isabelle Senly, le musée invite la compagnie « Luminescence » pour le spectacle Féérie, un moment enchanteur dans lequel les artistes sont habillées de lumière et jouent avec elle. Un émerveillement aussi bien pour les petits que pour les grands !

Plongez dans l’univers onirique de Féerie. Un monde rempli de couleur et de magie, où des fées malicieuses jouent avec les lumières et dansent avec les étoiles. Parfois le soleil ou la lune en personne pointent le bout de leur nez pour mettre au défi les habitantes de ce pays mystérieux.

Musée des beaux-arts et de la Dentelle Cour Carrée de la Dentelle, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 32 40 07 http://museedentelle.cu-alencon.fr https://www.facebook.com/museedentellealencon

©Eddy Lamazzi