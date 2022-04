Spectacle faucons Mediathèque Andrest Andrest Catégories d’évènement: Andrest

le vendredi 8 avril à 15:30

La médiathèque Pierre Gamarra Andrest Vous invite au spectacle de faucons présenté par Le parc aux rapaces de Madiran suivi d’un vernissage de l’exposition « La fauconnerie, un art, une passion sur des images de Carine Lavril et Serge Lardos ». Présenté par Mr Dinguirard

Entrée libre

4 espace Jean Moulin, 65390 Andrest

2022-04-08T15:30:00 2022-04-08T19:30:00

2022-04-08T15:30:00 2022-04-08T19:30:00

