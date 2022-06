Spectacle : Fantômes et Causerie, pour éclairer le monde

2022-08-21 18:00:00 – 2022-08-21 19:00:00 Rire en apprenant est la devise des Causeries d’Emma la clown. Le principe est d’inviter et d’interviewer un spécialiste dans un domaine afin de faire entendre d’une autre manière sa parole, de la rendre disponible, à la portée de toutes et tous. Faire parler les spécialistes de leur connaissance, leur recherche, leur parcours raconte beaucoup sur l’humain, et peut encourager, éclairer le monde. Emma la clown mêle discussions sérieuses et rires. Un personnage attendrissant et spontané. L’échange de la soirée poussera au questionnement sur la place des morts. En invité, l’anthropologue Grégory Delaplace, directeur d’étude à la section des sources religieuses de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes. Auteur notamment de « Les intelligences particulières. Enquête dans les maisons hantées », Bruxelles, vues de l’esprit, 2021. Réservation obligatoire (téléphone fixe en semaine, portable le week-end)

A partie de 10 ans

