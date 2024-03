Spectacle « Fantôme » Collectif La Méandre La transverse Corbigny, vendredi 22 mars 2024.

ARTS DE LA RUE, soulèvement poétique pour place publique

conseillé à partir de 6 ans GRATUIT

« Fantôme » tourne déjà depuis l’été 2023 ; le Collectif La Méandre sera à la transverse du 12 au 22 mars 2024 pour une résidence de reprise du spectacle avant de débuter une nouvelle saison de programmation.

« Fantôme » est un spectacle qui combine arts numériques, musique et théâtre d’objets. Basé sur un film d’animation, il raconte l’histoire d’un enfant qui déclenche malgré lui un révolte populaire et l’effondrement d’un système totalitaire. Il utilise le principe narratif du ciné-concert, avec des interprètes en direct et des dispositifs scéniques uniques qui évoluent avec l’histoire. Par la force de l’imaginaire, « Fantôme » vise à inspirer un soulèvement poétique en transportant le public dans une puissante aventure onirique. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

La transverse 30 Route de Saint-Saulge

Corbigny 58800 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

