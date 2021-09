Spectacle : “Fan Club” Laragne-Montéglin, 2 octobre 2021, Laragne-Montéglin. Spectacle : “Fan Club” 2021-10-02 21:00:00 – 2021-10-02 Cinéma Théâtre Le Phénix 1 Rue de la Paix

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes Laragne-Montéglin Une comédie de Fabrice Blind et Philippe Chaubet. Avec Fabrice Blind, Philippe Chaubet, Cédric Clodic. “Sosies”, de Johnny, Michel Sardou et Claude François, ils sont engagés sur une méga tournée, après des années de galère, entre foires et supermarchés. direction@cinematheatrelephenix.fr +33 9 54 77 00 23 http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=W0129.html dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Laragne-Montéglin Autres Lieu Laragne-Montéglin Adresse Cinéma Théâtre Le Phénix 1 Rue de la Paix Ville Laragne-Montéglin lieuville 44.3148#5.82182