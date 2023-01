Spectacle famille : Pour aller où ? Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Catégories d’Évènement: Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire

Spectacle famille : Pour aller où ? Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

2023-02-08

Saône-et-Loire Bourbon-Lancy EUR Entrez dans un univers loufoque et poétique le mercredi 8 février prochain à 16h à l’espace culturel Saint-Léger. Tarif normal à 10€ / tarif réduit à 5€ pour les moins de 18 ans et demandeurs d’emploi / gratuit pour les moins de 6 ans. Réservations : Office de tourisme et du thermalisme au 03 85 89 18 27 ou sur Billetweb. +33 3 85 89 18 27 https://www.billetweb.fr/pro/bourbonlancy Bourbon-Lancy

Lieu Bourbon-Lancy Adresse Espace culturel Saint-Léger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy Saône-et-Loire