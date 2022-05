SPECTACLE FAMILLE « LES CONTES D’HUMAHUACA »

2022-10-15 14:30:00 14:30:00 – 2022-10-15 C’est la fête à Humahuaca ! Au son de la flûte des Andes, on raconte des histoires comme l’amitié de l’âne Gougou avec la grenouille Nénette et la révolte du facteur Pigeon parti dans les nuages avec Kiki le condor.

Par l’association Les Lucioles

Samedi 15 octobre à 14h30

A partir de 8 ans, gratuit. Sur inscription au 03 83 71 23 25 ou par mail maisondelaforet@ccvp.fr dernière mise à jour : 2022-04-09 par

