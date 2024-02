SPECTACLE FAMILLE « LES CINQ ANNEAUX PERDUS » À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, dimanche 25 février 2024.

L’incroyable aventure de deux enfants en mission pour sauver l’idéal olympique !

Camille et Charlie, aux billes, sont de vrais champions. Lors d’un entraînement en pleine nature, ils découvrent une mystérieuse boîte lumineuse, animée par l’esprit de Pierre de Coubertin. Mais cette lumière de l’olympisme est en train de s’éteindre. Pierrot c’est comme ça qu’il aime se faire appeler les met au défi le petit garçon et la petite fille devront retrouver les cinq anneaux perdus pour la sauver.

Éthiopie, Australie, Brésil, Japon cette aventure les mènera tout autour du monde à la rencontre de jeunes sportifs et parasportifs facétieux et déterminés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-25 16:30:00

fin : 2024-02-25

Centre Culturel René d’Anjou

Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire ccra-accueil@baugeenanjou.fr

