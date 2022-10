Spectacle famille : Improésies

Spectacle famille : Improésies, 3 décembre 2022, . Spectacle famille : Improésies



2022-12-03 – 2022-12-03 Improésies aborde de manière ludique et documentée les sciences du vivant. La compagnie Les Filles d’Aplomb, regroupement d’artistes pluridisciplinaires, propose ici un duo interprété par une danseuse et une comédienne afin d’ouvrir un dialogue poétique entre danse et science. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville