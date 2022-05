SPECTACLE FAMILLE « C’EST EXTRAORDINAIRE ! »

SPECTACLE FAMILLE « C’EST EXTRAORDINAIRE ! », 17 septembre 2022, . SPECTACLE FAMILLE « C’EST EXTRAORDINAIRE ! »

2022-09-17 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-17 Une extraterrestre, issue d’une lointaine planète où règne l’harmonie avec la nature, est débarquée par erreur sur Terre. Elle y découvre la pollution sous toutes ses formes…

Par l’association Les Lucioles

Samedi 17 septembre à 14h30

Spectacle famille. À partir de 7 ans, gratuit. Sur inscription: 03 83 71 23 25 ou maisondelaforet@ccvp.fr dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville