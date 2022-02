Spectacle famille: Anto & Numa Combloux Combloux Catégories d’évènement: Combloux

Spectacle famille: Anto & Numa Combloux, 21 février 2022, Combloux. Spectacle famille: Anto & Numa 49, chemin des Passerands 2ème étage de l’Office de Tourisme Combloux

2022-02-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-21 49, chemin des Passerands 2ème étage de l’Office de Tourisme

Combloux Haute-Savoie Retrouvez Anto & Numa un duo burlesque :

Numéro de balles à rebond, chanson, jonglage, scène bruitée en direct et tours de magie interactifs s’enchainent dans une mise en scène loufoque ! info@combloux.com +33 4 50 58 60 49 http://www.combloux.com/ 49, chemin des Passerands 2ème étage de l’Office de Tourisme Combloux

