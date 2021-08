Montriond Montriond Haute-Savoie, Montriond Spectacle Famili’Aulps Montriond Montriond Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Montriond

Spectacle Famili’Aulps Montriond, 18 août 2021, Montriond. Spectacle Famili’Aulps 2021-08-18 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-18 18:00:00 18:00:00 Lac de Montriond Espace scénique à l’extérieur du Domaine du Baron

Montriond Haute-Savoie Montriond L’été, la Meurianne Animation vous propose des spectacles au bord du lac de Montriond, à l’amphithéâtre à côté du Domaine du Baron à savourer en famille !

Entre jonglage, magie et farces, découvrez un nouveau spectacle chaque mercredi. montriond@valleedaulps.com +33 4 50 79 12 81 https://www.valleedaulps.com/ dernière mise à jour : 2021-07-31 par Office de Tourisme de la Vallée d’Aulps

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Montriond Autres Lieu Montriond Adresse Lac de Montriond Espace scénique à l'extérieur du Domaine du Baron Ville Montriond lieuville 46.20967#6.72148