Vendée

manoir des sciences, le dimanche 1 mai à 16:00

La compagnie Hippo Tamtam propose un spectacle ludique et pédagogique sur le thème des jardins et de la biodiversité. Pourquoi les oiseaux ont-ils déserté le jardin de Capucine ? Harry Covert, enquêteur des jardins, renommé pour ses connaissances sur la biodiversité, explore le jardin de Capucine pour tenter de résoudre cette énigme.

Compris dans le tarif d’entrée au Manoir. 5€ par adulte, 3,50€ par enfant

Manoir des sciences de Réaumur

2022-05-01T16:00:00 2022-05-01T17:00:00

