Spectacle familial : Vives et Vaillantes de Praline Gay-Para Jardin Nelson Mandela, 4 août 2021

de 17h à 18h

gratuit

Dans le cadre de l’hyperfestival, Praline Gay-Para propose Vives et Vaillantes, un spectacle tout public à partir de 07 ans. Elles étaient une fois, elles étaient mille fois. Nous entendons souvent dire que dans les contes, les jeunes filles et les femmes sont passives et attendent le prince charmant. Certains contes sont ouvertement sexistes, à nous de les réduire au silence. Mais dans la grande majorité des contes de tradition orale, les héroïnes sont vaillantes et transgressent tous les interdits pour parvenir à leurs fins. Qu’ils soient merveilleux, réalistes, étiologiques ou facétieux, ces contes tiennent sur leurs épaules. Praline Gay-Para propose un solo de contes traditionnels et de récit contemporains où les femmes sont vives et vaillantes. Spectacles -> Jeune public Jardin Nelson Mandela 32, rue Berger Paris 75001

Contact :Médiathèque de la Canopée Fontaine 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-de-la-canopee-la-fontaine-16634

