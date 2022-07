Spectacle familial : « Viktor Vincent Mental Circus », 13 décembre 2022, .

Spectacle familial : « Viktor Vincent Mental Circus »



2022-12-13 20:30:00 – 2022-12-13

28 31 EUR Considéré comme l’un des plus grands mentalistes, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois les limites de son art avec son sixième spectacle. Dans une ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les performances mentales les plus folles et les expériences les plus bluffantes. En s’appuyant sur la complicité enjouée du public, il nous mène aux frontières du fantastique et prouve avec humour et élégance que l’esprit n’a pas de limite. Une expérience véritablement spectaculaire dont nous nous souviendrons longtemps… Durée: 1h30 .

SAISON CULTURELLE

