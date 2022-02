Spectacle familial : « Tout Molière…ou presque! » Dax, 26 mars 2022, Dax.

Spectacle familial : « Tout Molière…ou presque! » Atrium 1 cours Foch Dax

2022-03-26 – 2022-03-26 Atrium 1 cours Foch

Dax Landes

EUR 6 6 Trois comédiens décident de relever un impossible défi : monter tout Molière… en moins d’une heure ! Une manière ludique et joyeuse de faire découvrir aux plus jeunes le plus célèbre auteur de l’histoire du théâtre. Dès 8 ans.

Trois comédiens décident de relever un impossible défi : monter tout Molière… en moins d’une heure ! Une manière ludique et joyeuse de faire découvrir aux plus jeunes le plus célèbre auteur de l’histoire du théâtre. Dès 8 ans.

+33 5 58 56 86 86

Trois comédiens décident de relever un impossible défi : monter tout Molière… en moins d’une heure ! Une manière ludique et joyeuse de faire découvrir aux plus jeunes le plus célèbre auteur de l’histoire du théâtre. Dès 8 ans.

Cyril_Bernard

Atrium 1 cours Foch Dax

dernière mise à jour : 2022-02-04 par