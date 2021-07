La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise La Plagne-Tarentaise, Savoie Spectacle familial « Sur la piste des trappeurs » La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Spectacle familial « Sur la piste des trappeurs » 2021-07-21 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-21 18:45:00 18:45:00 Montchavin Esplanade Auguste Mudry

La Plagne Tarentaise Savoie La Plagne Tarentaise Contes et légendes indiennes, histoires de trappeurs et d’animaux. Un spectacle tout public mêlant marionnettes et musique, pour le bonheur des petits et des grands ! info.montchavin@la-plagne.com +33 4 79 07 82 82 http://www.montchavin-la-plagne.com/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

