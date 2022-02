Spectacle familial: “Prends garde à ton arrière” Chadrac Chadrac Catégories d’évènement: CHADRAC

Spectacle familial: "Prends garde à ton arrière" Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac

2022-03-08 18:30:00 – 19:30:00

Chadrac Haute-Loire Conte de La Sorcière du Placard à Balais de Pierre Gripari, mettant en scène une sorcière telle qu’on les imagine : moche, tordue et méchante.

Pour introduire le tout « Conseils donnés par une sorcière » de Jean Tardieu.

Tout public. +33 4 71 05 40 99 http://www.mptchadrac.fr/ Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac

