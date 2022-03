Spectacle familial “On voulait juste vous raconter une histoire” Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Spectacle familial “On voulait juste vous raconter une histoire” Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand, 2 avril 2022, Orléans. Spectacle familial “On voulait juste vous raconter une histoire”

Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand, le samedi 2 avril à 11:00

La médiathèque de l’Argonne s’installe jusqu’à fin 2022 dans l’ancien collège Jean Rostand au 99 bis avenue de la Marne. Ouverture le samedi 2 avril, les horaires ne changent pas. [En savoir +](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/votre-mediatheque-de-l-argonne-se-refait-une-beaute) Par la compagnie Double Jeu. Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand 99 bis avenue de la Marne, Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand Adresse 99 bis avenue de la Marne, Orléans Ville Orléans lieuville Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand Orléans Departement Loiret

Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Spectacle familial “On voulait juste vous raconter une histoire” Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand 2022-04-02 was last modified: by Spectacle familial “On voulait juste vous raconter une histoire” Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand 2 avril 2022 Médiathèque de l’Argonne ANCIEN collège jean Rostand Orléans orléans

Orléans Loiret