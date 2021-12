Jarzé Villages Jarzé Villages Jarzé Villages, Maine-et-Loire SPECTACLE FAMILIAL « NOËL DANS MA VALISE » Jarzé Villages Jarzé Villages Catégories d’évènement: Jarzé Villages

Jarzé Villages Maine-et-Loire Jarzé Villages La Compagnie La Trébuche se produira à la salle des fêtes de Corzé avec son spectacle « Noël dans ma valise » :

« Bertille, la quarantaine, récupère au grenier une vieille valise, elle y retrouve ses trésors de petite fille et nous fait partager des souvenirs pleins de malice au fil de ses histoires, de ses chansons et ses farces. » Venez l’écouter et partager un bon moment en famille pour bien commencer les vacances de Noël. Tout public à partir de 4ans

« Bertille, la quarantaine, récupère au grenier une vieille valise, elle y retrouve ses trésors de petite fille et nous fait partager des souvenirs pleins de malice au fil de ses histoires, de ses chansons et ses farces. » Venez l’écouter et partager un bon moment en famille pour bien commencer les vacances de Noël. Tout public à partir de 4ans

