Spectacle familial « Ma couverture et moi » Saint-Paul-lès-Dax, 16 février 2022, Saint-Paul-lès-Dax.

Spectacle familial « Ma couverture et moi » Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin Saint-Paul-lès-Dax

2022-02-16 – 2022-02-16 Rue Abbé Bordes Espace Félix Arnaudin

Saint-Paul-lès-Dax Landes Saint-Paul-lès-Dax

EUR 4 4 Un petit garçon sensible invente toutes les ruses possibles pour ne pas se séparer de son doudou…Ce spectacle poétique et sensible mélange théâtre, manipulation d’objets et musique en live. Dès 5 ans, durée : 50 mn.

+33 5 58 56 86 86

Hirondelle Cie

