Spectacle familial "Les Petites Philosophie de Contoir…"
Lieu-dit La Galardière Au Plat de Résistance
Combrand

2022-04-02 15:30:00 – 2022-04-02 17:00:00 Lieu-dit La Galardière Au Plat de Résistance

Combrand Deux-Sèvres Combrand 8 EUR Spectacle familial à partir de 4 ans, “Les Petites Philosophies de Contoir…” organisée par La BRIC (Brigade Rurale d’Intervention Culturelle) du CIVAM Haut Bocage.

Un huit clos décalé et plein de réflexions sur l’actualité à partir du conte de “la moufle” racontée avec philosophie par Saturnin la marionnette et Pascale la conteuse. Spectacle familial à partir de 4 ans, “Les Petites Philosophies de Contoir…” organisée par La BRIC (Brigade Rurale d’Intervention Culturelle) du CIVAM Haut Bocage.

+33 6 95 42 19 92

non-communiqué

Lieu-dit La Galardière Au Plat de Résistance Combrand

