Spectacle Familial « le cirque minimum » Cie Jarnicoton Neuvy-le-Roi, dimanche 17 novembre 2024.

Spectacle Familial « le cirque minimum » Cie Jarnicoton Neuvy-le-Roi Indre-et-Loire

Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius MACADAM, et son assistant Johnny BISCOTT, vont tenter l’exploit d’apprivoiser les émotions les plus féroces !

Un spectacle unique où le plus grand dompteur de tous les temps, Olibrius MACADAM, et son assistant Johnny BISCOTT, vont tenter l’exploit d’apprivoiser les émotions les plus féroces !

Le fouet aura-t-il raison des sentiments les plus incontrôlables ?

Sous vos yeux ébahis, nos héros vont libérer ces émotions jusque-là solidement enfermées dans leur cage !

Mais dompter l’indomptable peut s’avérer périlleux et réserver bien des surprises… 66 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-17 17:00:00

fin : 2024-11-17

Rue des Prés

Neuvy-le-Roi 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Spectacle Familial « le cirque minimum » Cie Jarnicoton Neuvy-le-Roi a été mis à jour le 2024-03-05 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan