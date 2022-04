Spectacle familial : Kontrol Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Le Havre Seine-Maritime Depuis plusieurs années, Raphaël fait le tour avec son acte “Teatro Pantalones”. Il veut surtout que les choses se passent comme il l’entend et si ce n’est pas le cas, il y a des solutions subtiles et un sourire désarmant. Une pièce clownesque poétique, grande dans sa simplicité. Pour le public, ce spectacle est “Un petit bijou !”, “C’est la tendresse qui stimule la curiosité”. Tout est dit ! Le samedi 7 mai à 15h, au Magic Mirrors

A partir de 4 ans

Durée : 40 minutes

