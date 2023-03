Spectacle familial – Il était une fois… Médiathèque Mellé Mellé Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Mellé A l’occasion du Mois du Gallo, l’association la Granjagoul propose un spectacle joué par Cédric Malaunais, animateur PCI à La Granjagoul, qui donne à découvrir et entendre des contes locaux en gallo, il s’accompagne en musique et chansons dans la langue. Le spectacle est proposé au grand public dans les locaux de la Médiathèque de Mellé. Il s’adresse à tous étant adapté afin de permettre la compréhension aux plus jeunes et aux non-gallésants. Sur réservation au 02 23 51 10 90 ou sur le site mediatheques.fougeres-agglo.bzh Médiathèque 3 Place des Marches de Bretagne Mellé

