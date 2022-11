Spectacle familial Heugas, 18 décembre 2022, Heugas.

Une Princesse, un Prince, une pincée de fantastique, un soupçon de magie et, bien sûr, une créature monstrueuse… Les ingrédients d’un conte classique, si ce n’est que ce Prince n’est pas si charmant et que la Princesse, elle, ne va pas s’en laisser conter… Sacrebleu ! Durée : 55mn

Spectacle familial de théâtre et marionnettes pour enfants entre 3 ans et 12 ans, par la Compagnie Breloque et Bricole de Soustons.

