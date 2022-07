Spectacle familial et feu d’artifice Lalheue, 6 août 2022, Lalheue.

Spectacle familial et feu d’artifice

2022-08-06 – 2022-08-06

EUR Spectacle de Madame Anselme, historienne et conteuse du siècle dernier et de René Laplace, champion de savate dans les années 1920. Ils forment un duo improbable et détonnant, ils vous proposent un temps, mettant en accords un corps sain dans un esprit sain, où ils vous racontent des anecdotes locales et…vous font une démonstration de savate française. Des rires et de la poésie assurés.

Spectacle suivi d’un défilé aux lampions et d’un Feu d’artifice sur le site du moulin, buvette au lavoir.

mairie.lalheue@wanadoo.fr +33 3 85 44 83 59 http://www.mairie-lalheue.com/

