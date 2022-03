Spectacle familial : Clow(n)d Le Havre, 16 mars 2022, Le Havre.

Spectacle familial : Clow(n)d Le Havre

2022-03-16 17:00:00 – 2022-03-16

Le Havre Seine-Maritime

Découverte il y a plus de 2 ans, la compagnie avait séduit le public du Magic Mirrors avec son spectacle “Isi et Là”. Les deux clowns reviennent avec une création tout aussi enthousiasmante.

Devant une station, deux clowns attendent un bus. Dans un univers rétro-futuriste “intemporel”, ils nous racontent une tranche de vie à deux, avec trois fois rien. Une découverte inattendue d’un panneau publicitaire “artificiellement intelligent”, une machine, un distributeur ? Un monde virtuel ? … Action qui se déroule au présent avec des digressions oniriques à travers un écran.

Un spectacle sans parole, ou presque, qui traite et crée un décalage entre l’humour, la légèreté du clown, le rire et la thématique si actuelle de la dictature de l’image, la surveillance vidéo dans le quotidien, les écrans, la propagande publicitaire et l’intelligence artificielle, mais aussi de la résistance aux univers virtuels, aux algorithmes et à l’aliénation par l’image. Comment trouver sa place dans un monde technologique. “Clow(n)d” tente une confrontation avec la réalité, le vivre ensemble, l’espoir, la solidarité, l’humanisme.

Le mercredi 16 mars à 17h, au Magic Mirrors

A partir de 7 ans

Durée : 50 minutes

Tarif : 5€

magicmirrors@lehavre.fr https://magicmirrors.lehavre.fr/

