SPECTACLE FAMILIAL CIRCORYTHM’OH – CIE LA BÊTE À PLUMES Vannes-le-Châtel Vannes-le-Châtel MT TERRES TOULOISES Vannes-le-Châtel Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vannes-le-Châtel

SPECTACLE FAMILIAL CIRCORYTHM’OH – CIE LA BÊTE À PLUMES Vannes-le-Châtel, 21 janvier 2023, Vannes-le-Châtel MT TERRES TOULOISES Vannes-le-Châtel. SPECTACLE FAMILIAL CIRCORYTHM’OH – CIE LA BÊTE À PLUMES ZA La Garenne Vannes-le-Châtel Meurthe-et-Moselle

2023-01-21 16:00:00 16:00:00 – 2023-01-21 17:00:00 17:00:00 Vannes-le-Châtel

Meurthe-et-Moselle Vannes-le-Châtel Un spectacle de cirque rythmique et musical à partager en famille !

Durée : 40 min

Tout public à partir de 4 ans Deux personnages clownesques à l’identité assez énigmatique évoluant dans un univers parfaitement imaginaire se nouent, se délacent, s’unissent et s’opposent en vrais chat et souris, à travers une surenchère de manipulations d’objets parfois totalement insolites eux aussi.

Tableau après tableau, ils alternent jonglerie d’éventails ou de parapluies, jeu, mouvements, body percussions, tandis que les traditionnelles boleadoras argentines ajoutent un zeste de sensation forte à l’ensemble et que les pieds s’en mêlent parfois sans pourtant jamais s’emmêler. Tout cela sur des envolées de violon humoristique et acrobatique…. Réservations très conseillées. +33 6 52 26 08 71 https://theatredecristal.com/salle-michel-dinet/programmation/ Thierry du Bois

Vannes-le-Châtel

dernière mise à jour : 2022-12-21 par MT TERRES TOULOISES

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vannes-le-Châtel Autres Lieu Vannes-le-Châtel Adresse ZA La Garenne Vannes-le-Châtel Meurthe-et-Moselle MT TERRES TOULOISES Ville Vannes-le-Châtel MT TERRES TOULOISES Vannes-le-Châtel lieuville Vannes-le-Châtel Departement Meurthe-et-Moselle

Vannes-le-Châtel Vannes-le-Châtel MT TERRES TOULOISES Vannes-le-Châtel Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vannes-le-chatel-mt-terres-touloises-vannes-le-chatel/

SPECTACLE FAMILIAL CIRCORYTHM’OH – CIE LA BÊTE À PLUMES Vannes-le-Châtel 2023-01-21 was last modified: by SPECTACLE FAMILIAL CIRCORYTHM’OH – CIE LA BÊTE À PLUMES Vannes-le-Châtel Vannes-le-Châtel 21 janvier 2023 Meurthe-et-Moselle Vannes-le-Châtel ZA La Garenne Vannes-le-Châtel Meurthe-et-Moselle MT TERRES TOULOISES Vannes-le-Châtel Meurthe-et-Moselle

Vannes-le-Châtel MT TERRES TOULOISES Vannes-le-Châtel Meurthe-et-Moselle