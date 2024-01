Spectacle familial : Circo Pirulo / Martín Vásquez Comédie Nation Paris, lundi 12 février 2024.

Du lundi 19 février 2024 au mercredi 21 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi

de 16h30 à 17h15

Du lundi 12 février 2024 au dimanche 18 février 2024 :

lundi, mardi, mercredi, dimanche

de 14h30 à 15h15

.Tout public. A partir de 4 ans. payant

Tarif Adulte/Enfant: 12€ / 10€*

Tarif Réduit Adulte/Enfant: 10€ / 8€*

* +0,50€ de frais bancaire.

Pendant les vacances de février : un cirque d’objet clownesque.

Le Circo Pirulo, c’était le plus grand de cirque en Argentine. Il a joué partout, à l’Est, au Nord au Sud et parfois à l’Ouest.

Aujourd’hui, le clown Pirulo est seul avec sa folie légendaire, ses rêves et ses inventions fracassantes dans son petit chapiteau.

Ce plus petit cirque du monde est un souffle jubilatoire à partager en famille.

Nominé Meilleur spectacle jeune public aux P’tits Molière 2015.

« Un minicirque avec des petits jouets de bois. Tout y passe, les démonstrations animalières, le saut de la mort, l’homme canon… Et les gags ne manquent jamais ! Du clown, du mime, du théâtre d’objets, de l’acrobatie, à découvrir en famille. » Stéphanie Barrioz. Télérama Sortir.

« Inventif et très poétique. On apprécie cette parodie du cirque en grand et l’énergie dévorante du clown. L’intéraction avec le public est aussi savoureuse. Le journal de Chalon.

Lien vers le teaser : https://vimeo.com/329982249

Comédie Nation 77 rue de Montreuil 75011 Paris

Contact : http://www.comedienation.fr/content/circo-pirulo-0 +33148055244 contact@comedienation.com https://www.facebook.com/cielasensible/ https://www.facebook.com/cielasensible/ http://www.comedienation.fr/content/circo-pirulo-0

@Camille Voizeux Un spectacle familial