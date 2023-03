Spectacle familial – Christophe et Joachim chantent Petit petao Médiathèque Ménouvel La Bouëxière La Bouëxière Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine La Bouëxière A l’occasion du Mois du Gallo, l’association la Granjagoul propose un spectacle accessible à tous et adapté aux non-gallésants. Il s’articule autour de l’album Petit petao paru en 2022. Les chansons en gallo et compositions de cet album-livre, ludique et pédagogique, dédié aux petits sont des créations de Christophe Brillet, qui interprète le spectacle.

Christophe Brillet, enseignant, musicien amateur, a réalisé Petit petao, un livre-disque de dix chansons en gallo pour enfants. Il l’a entièrement écrit, orchestré, interprété et illustré. Petit petao, signifie le bruit du cheval qui galope. C’est un disque pour « garçailles » et un spectacle pour toute la famille. +33 2 99 62 69 09 Médiathèque Ménouvel 20 Rue Jean-Marie Pavy La Bouëxière

