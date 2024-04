SPECTACLE FAMILIAL / Atmosphère Atmosphère Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans, mardi 23 avril 2024.

SPECTACLE FAMILIAL / Atmosphère Atmosphère Un spectacle-débat tout terrain pour sauver l’éco-citoyen déprimé ! Mardi 23 avril, 15h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) À partir de 8 ans

Ça commence comme un débat… non, comme un spectacle… ou les deux ! Il y a un animateur qui tente de faire le tri sélectif des idées reçues sur les questions de réchauffement climatique, de gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables, mais très vite ça devient chaud bouillant sur le plateau, alors avec l’animateur on décolle, on change d’atmosphère. Un spectacle-débat tout terrain pour sauver l’éco-citoyen déprimé !

De la Compagnie Spectabilis

Mardi 23 avril à 15h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2310161075710400105 »}]

