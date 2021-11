Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, Indre Spectacle familial Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse “Hémanbada” est un un conte musical issu de la rencontre d’Alice Gaudry, Thomas Perriau-Bebon, Christophe Babot et Pauline Doublier dans le cadre des Paniers Artistiques et Solidaires du dispositif régional Cultivons l’Essentiel ! La Bibliothèque Rollinat d’Argenton-sur-Creuse propose un spectacle familial “Hémanbada”. bib.infos@orange.fr +33 2 54 24 27 01 http://bibliothequesdupaysdargenton.opac3d.fr/ “Hémanbada” est un un conte musical issu de la rencontre d’Alice Gaudry, Thomas Perriau-Bebon, Christophe Babot et Pauline Doublier dans le cadre des Paniers Artistiques et Solidaires du dispositif régional Cultivons l’Essentiel ! ©associationlespaniersartistiques

