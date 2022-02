Spectacle familial « A l‘ombre de l‘arbre » (Cie Txikan) Mugron, 24 février 2022, Mugron.

Spectacle familial « A l‘ombre de l‘arbre » (Cie Txikan) Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Mugron

2022-02-24 – 2022-02-24 Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot

Mugron Landes Mugron

Deux séances : 10h30 et 15h.

C’est vrai qu’il s’en passe des choses sous un arbre. On s’y protège, on s’y repose, on y grimpe, on s’y cache… Il est le garant du cycle de la vie, à la fois fragile et puissant.

Embarquez pour un univers onirique sans parole où musique, théâtre et danse se répondent, où cultures africaine et occidentale se mêlent et s’entrechoquent parfois.

En partenariat avec les Francas des Landes.

+33 5 58 97 92 42

Saison culturelle Entracte

Espace Henri Emmanuelli Avenue Carnot Mugron

